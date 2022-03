Varsavia caccia 45 diplomatici russi

Alla vigilia dell’arrivo a Varsavia del presidente americano Joe Biden, il governo polacco mette alla porta in un colpo solo ben 45 diplomatici russi, accusandoli di essere spie “pericolose per la sicurezza interna ed esterna della Polonia”. E Mosca prontamente minaccia, promettendo una risposta “appropriata”. “In modo assolutamente coerente e determinato, stiamo smantellando la rete dei servizi speciali russi nel nostro Paese”, ha annunciato il ministro dell’Interno polacco Mariusz Kaminski. E in questo quadro, nell’arco di cinque giorni “45 spie russe che si fingono diplomatici” dovranno lascare la Polonia. L’ambasciatore russo a Varsavia, Sergey Andreyev, ha replicato a stretto giro sostenendo che “non ci sono motivi per questo tipo di accuse” e che la Russia si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione. Le relazioni diplomatiche bilaterali, tuttavia, continuano: “Le ambasciate restano, gli ambasciatori rimangono”, ha detto Andreyev.