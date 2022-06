“Uso diffuso di bombe a grappolo da parte della Russia”

Un’analisi del quotidiano New York Times ha mostrato “l’uso diffuso da parte della Russia in Ucraina di armi a grappolo vietate da alcuni trattati internazionali”.

Intanto i servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno riferito che il presidente russo Vladimir Putin ha dato personalmente il permesso alle sue forze di invasione di compiere saccheggi in Ucraina. Gli Sbu hanno reso pubblica un’intercettazione telefonica di un soldato russo che lo racconta alla moglie: “Cioè, in breve, non è punibile dal punto di vista penale che noi saccheggiamo qui. Questo è permesso. Putin lo ha permesso. Ha emesso un decreto che stabilisce che i saccheggi sono consentiti”, riporta l’agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. Dalla telefonata, secondo gli Sbu, emerge l’invidia del soldato per il suo superiore, che “ha saccheggiato televisori, lavatrici, griglie, tutto”.