Usa spingono per cacciare la Russia dal Wto

Democratici e repubblicani americani sono d’accordo nel richiedere al Rappresentante americano per il commercio di utilizzare “la voce e l’influenza” degli Stati Uniti per cacciare la Russia dall’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO) e fermare l’adesione della Bielorussia. Lo riportano i media americani. L’intesa, raggiunta dai presidenti delle Commissioni fiscali di Camera e Senato, prevede anche il conferimento al presidente Joe Biden dei poteri necessari per “aumentare ulteriormente i dazi sui prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia”.