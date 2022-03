Gli Usa esprimono “sorpresa” per l’offerta della Polonia di fornire i suoi Mig-29 alla base americana in Germania. “A quanto ne so, non ci avevano consultato prima”, ha dichiarato la sottosegretaria di Stato Usa, Victoria Nuland, in un’audizione al Senato. “Penso che sia stato un annuncio a sorpresa da parte dei polacchi”, ha aggiunto.