Usa faranno avere all’Ucraina sistemi di difesa era sovietica

“Stiamo lavorando per far avere all’Ucraina esattamente i sistemi anti-missili di cui ha bisogno, inclusi quelli di fabbricazione sovietica e gli S-300”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano Ned Price in un briefing con la stampa. Peice ha poi aggiunto che “la Cina è il Paese con la maggiore influenza sulla Russia quindi potrebbe fare di più per mettere fine alla guerra. Finora non abbiamo visto niente di tutto ciò, abbiamo solo sentito dichiarazioni”.