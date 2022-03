Usa: “Cina aperta a fornire appoggio militare alla Russia”

Gli Stati Uniti hanno detto agli alleati che la Cina ha segnalato la sua disponibilità a fornire assistenza militare alla Russia a sostegno dell’invasione in Ucraina. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti. Le fonti del Financial Times sull’apertura della Cina a fornire assistenza militare alla Russia citano dei cablogrammi diplomatici del Dipartimento di Stato agli alleati in Europa e in Asia. Nei dispacci non è precisato né il livello né la tempistica dell’assistenza.