Unicef: “Nell’ultimo mese uccisi 100 bambini”

“Alla scorsa settimana almeno 15 delle 89 scuole sostenute dall’Unicef (una su sei) nell’est sono state danneggiate o distrutte dall’inizio della guerra”, ha aggiunto, precisando che “centinaia di scuole in tutto il paese si dice siano state colpite da artiglieria pesante, attacchi aerei in aree popolate, e altre vengono utilizzate come centri di informazione, rifugi o per scopi militari, con un impatto a lungo termine sul ritorno dei bambini all’istruzione”.