Unicef, “crisi alimentare, a rischio milioni bambini”

“La crisi in Ucraina in queste ore non è soltanto rappresentata dalla fuga di 3,2 milioni di persone di cui 1,5 bambine e bambini ma anche da una grave crisi alimentare ed economica senza precedenti”: lo scrive in un comunicato Andrea Iacomini, Portavoce di Unicef Italia. “Un milione di famiglie e’ privo d’acqua, 650 mila persone senza gas e un milione senza elettricità, mentre l’Oms riporta che in Ucraina si registra quasi la metà di tutti gli attacchi contro strutture mediche commessi quest’anno in tutto il mondo: 43 su 89. Ci sono in totale 16 milioni di persone - scrive ancora Iacomini - che hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria, 3 milioni sono bambini sotto i 18 anni. Mancano cibo, acqua, beni essenziali e 2 milioni di madri e bambini sotto i 5 anni necessitano assistenza nutrizionale salvavita. L’interruzione dei mercati e delle catene di approvvigionamento alimentare avrà probabilmente un impatto significativo sulla sicurezza alimentare in Ucraina, con punti nevralgici in cui la crisi alimentare rischia di essere simile a quelle in Afghanistan, Etiopia, Siria e Yemen”, continua l’esponente dell’agenzia Onu per l’infanzia.