Unhcr: “Almeno 4,8 milioni rifugiati in tutta Europa”

Quasi cinque milioni di persone fuggite dall’Ucraina sono state registrate come rifugiati in 44 paesi europei dal 24 febbraio scorso, secondo gli ultimi dati resi noti dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Circa 7,3 milioni persone sono fuggite dall’Ucraina dal 24 febbraio, data dell’aggressione russa, e 2,3 milioni hanno fatto ritorno nel Paese, precisa l’Unhcr in un comunicato reso noto a Ginevra.

I nuovi dati, aggiornati al 7 giugno , indicano che sono stati registrati almeno 4,8 milioni di rifugiati dall’Ucraina in tutta Europa, compresi quelli dapprima giunti nei paesi vicini e che poi sono andati oltre.

L’agenzia delle Nazioni Unite osserva che sebbene la situazione in Ucraina rimanga fragile, alcuni rifugiati fanno ritorno nel Paese in conflitto per valutare la situazione, controllare la proprietà, visitare i familiari o aiutarli a partire.

Altri si recano nell’Ucraina occidentale e nelle aree intorno a Kiev e Chernihiv con l’intenzione di rimanere, ma tra coloro che sono tornati in patria molti hanno trovato le loro case gravemente danneggiate e una situazione economica devasta e “non hanno avuto altra scelta che andarsene di nuovo”.