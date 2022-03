Circa un migliaio di manifestanti si sono riuniti a Winterthur (ZH) oggi pomeriggio per protestare contro la guerra in Ucraina. La manifestazione si è svolta nella calma. Oltre a diversi politici zurighesi, hanno anche preso la parola lo scrittore e cabarettista tedesco Franz Hohler e Volodymyr Didukh, il vice ambasciatore ucraino in Svizzera. La dimostrazione è stata indetta da diversi partiti assieme all’Unione sindacale svizzera e ad Unia.