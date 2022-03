Ue, via libera a bussola strategica

Il Consiglio europeo ha formalmente approvato lo Strategic Compass, la cosiddetta bussola strategica, “in un momento in cui siamo testimoni del ritorno della guerra in Europa”. Lo rende noto un comunicato definendolo “un piano ambizioso di azione per rafforzare la sicurezza dell’Unione europea e la politica di Difesa entro il 2030”. “L’ambiente di sicurezza più ostile ci richiede di fare un salto di qualità e aumentare la nostra capacità e volontà di agire, rafforzare la nostra resilienza e investire di più e meglio nelle nostre capacità di difesa”.

Una guida per l’azione

“Le minacce sono in aumento e il costo dell’inazione è chiaro. La bussola strategica è una guida per l’azione. Stabilisce un percorso ambizioso per la nostra politica di sicurezza e difesa per il prossimo decennio. Ci aiuterà ad affrontare le nostre responsabilità di sicurezza, di fronte ai nostri cittadini e al resto del mondo”, ha commentato l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell.

Rafforzare la capacità di reazione in caso di crisi