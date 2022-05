Ue, una missione navale per scortare il grano ucraino?

Missione navale, serve il placet della Turchia

Via terra la strada migliore per l’export di grano sarebbe la Bielorussia ma ciò vorrebbe dire cancellare alcune sanzioni per Minsk, e sul punto non c’è unanimità. L’altra strada è quella di una missione navale comunitaria per scortare il grano nel mar Nero. L’idea c’è ma, spiegano a Bruxelles, non c’è ancora nulla di veramente concreto. Il rischio di una missione di questo tipo è quello di finire in contatto con le navi russe. Il vantaggio sarebbe dare subito prestigio al progetto di difesa europea sulla quale Bruxelles spinge da mesi. In ogni caso servirebbe il placet della Turchia, che per la Convenzione di Montreaux del 1936, è la ‘guardiana’ dei Dardanelli e del Bosforo in tempi di guerra.