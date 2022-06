Ue: “Stiamo lavorando per permettere l’export di grano ucraino”

“La priorità immediata è portare via il grano dall’Ucraina”. Lo ha detto il commissario Ue all’Agricoltura Janusz Wojciechowski intervenendo al Consiglio Ue Agricoltura.

“Stiamo lavorando molto duramente per fornire modi alternativi per assicurarci che il grano attualmente bloccato in Ucraina arrivi sui mercati il più rapidamente possibile”, ha spiegato ai ministri europei del comparto riuniti a Lussemburgo.