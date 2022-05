Ue, sì a prezzi gas regolamentati sul mercato interno

I governi europei potranno applicare prezzi del gas e dell’elettricità regolamentati sul mercato al dettaglio nazionale e introdurre un prezzo di riferimento, sempre a livello nazionale, per il gas utilizzato per la produzione di energia elettrica. Sono alcune delle misure che la Commissione europea si appresta ad autorizzare domani nel pacchetto RePowerEu. Bruxelles non intende intervenire sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas e ritiene che un price cap europeo sia ancora prematuro. La sua introduzione è prevista solo nel caso di “un’interruzione improvvisa su larga scala o totale delle forniture di gas russo”.