Ue: “Seguiamo con apprensione gli sviluppi in Transnistria”

La Commissione europea segue con “apprensione” gli sviluppi della situazione in Transnistria. Lo ha sottolineato un portavoce nel corso del briefing quotidiano. L’Ue, prosegue il portavoce, sta “monitorando la situazione da vicino”, che risulta “particolarmente preoccupante nell’attuale situazione regionale ed è dannosa per la sicurezza e la stabilità della Moldavia”. L’Ue rimane “pienamente impegnata a facilitare una soluzione globale, pacifica e sostenibile del conflitto transnistriano”, basata “sulla sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldavia nei suoi confini riconosciuti a livello internazionale”, con uno “status speciale per la regione transnistriana. Incoraggiamo un dialogo continuo e costruttivo tra le parti al fine di creare ulteriore fiducia”, aggiunge.