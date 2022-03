Ue darà più soldi all’Ucraina per acquisto di armi

L’Unione europea aumenterà il suo aiuto finanziario all’Ucraina per l’acquisto di armi a un miliardo di euro. Lo ha indicato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Nel frattempo l’Occidente si prepara a nuove sanzioni.

Baerbock ha aggiunto che “oggi stiamo decidendo politicamente di fornire ulteriore sostegno finanziario militare” a Kiev “per aumentare ad un miliardo di euro le sue capacità finanziarie per l’approvvigionamento di mezzi militari”. La decisione vuole essere “in piena solidarietà con l’Ucraina” e per “proteggere la popolazione civile”, ha spiegato la ministra tedesca arrivando al Consiglio Affari esteri a Bruxelles.

Da parte del governo federale tedesco “stiamo già lavorando per garantire che, se si desidera acquistare” armi “da produttori tedeschi, ciò possa avvenire il più rapidamente possibile”, ha sottolineato Baerbock, spiegando di non poter “parlare in pubblico” delle spedizioni di armi a Kiev “perché è una questione di vita o di morte”.