Ucraini riconquistano il 20% di Sievierodonetsk

Le forze armate ucraine hanno riconquistato il 20% di Sievierodonetsk, nell’est del Paese, mentre i russi controllano circa la metà della città: lo ha detto il capo dell’amministrazione militare regionale del Luhansk, Serhii Haidai. Haidai ha precisato che gli invasori sono arrivati a controllare il 70% di Sievierodonetsk, ma che ora hanno perso terreno: “Non saranno in grado di conquistare la regione in due settimane, come predetto dall’intelligence britannica”, ha affermato, aggiungendo che l’esercito russo ha subito perdite significative in città, mentre secondo lui “la ‘Repubblica popolare del Donetsk’ (i separatisti filorussi) si rifiuta di combattere per la ‘’Repubblica popolare del Luhansk’”.

Incontri Usa-Ue-Gb su tregua

Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo negoziato. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza dei colloqui. Kiev non e’ coinvolta direttamente, nonostante l’impegno Usa a non decidere “nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina”. Secondo la Cnn, ci sarebbe ancora una certa confusione su quale tipo di cornice gli Usa considerano appropriata per portare Kiev a ulteriori discussioni. In ogni caso sia i dirigenti americani che quelli occidentali concordano sulla crescente preoccupazione che, se russi e ucraini non tornano al tavolo e raggiungono un accordo, la guerra potrebbe trascinarsi per anni.