Ucraini diretti nel Regno Unito rispediti a Parigi per visto

“Abbiamo problemi con gli ucraini che cercano di andare in Regno Unito: arrivano a Calais e non riescono a salire sui treni perché serve un visto per il Regno Unito e devono tornare a Parigi per richiederlo”. Lo ha detto la commissaria europea Ylva Johansson, in audizione al Parlamento europeo. Nonostante le “tante chiamate con la ministra degli Interni britannica” Priti Patel “per cercare di convincerla a prevedere un funzionario a Calais” ed accelerare così il rilascio dei visti, “la cosa non è ancora accaduta”, ha aggiunto.