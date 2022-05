“Ucraina deve esportare 20 milioni di tonnellate di cereali”

“Venti milioni di tonnellate di cereali devono lasciare l’Ucraina in meno di tre mesi, è una sfida gigantesca, quindi è essenziale coordinare e ottimizzare le catene logistiche, mettere in atto nuove rotte ed evitare, per quanto possibile, i colli di bottiglia”.

Lo ha detto la Commissaria Ue ai trasporti Adina Valean presentando il piano di azione sui “corridoi di solidarietà” per facilitare le esportazioni dell’Ucraina verso l’Ue e il resto del mondo, in particolare di derrate agricole.

“Quello che proviamo a fare è aumentare l’offerta di trasporto e la capacità di stoccaggio, farla incontrare con la domanda, la soluzione è complessa ma sarà guidata dal mercato”, ha precisato la Commissaria. La Commissione chiede essenzialmente la mobilitazione degli operatori di mercato, con disponibilità a valutare misure compensative. “Stiamo lavorando a misure per integrare le garanzie per il trasporto, per coprire potenziali perdite per le aziende”.