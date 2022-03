“Ucraina chiama, Vacallo risponde”

A Vacallo sono stati messi a disposizione 15/20 appartamenti a Vacallo, il Municipio si sta organizzando per ospitare famiglie ucraine fuggite dalla guerra. Per questo motivo chiedono aiuto all’intera comunità che potrà donare quanto necessario per arredare gli spazi e dare i primi supporti secondo la lista qui sotto allegata.

ARREDAMENTO: letto matrimoniale, letti singoli, lettini bimbi, culle, materassi, armadi per il vestiario, tavolo con sedie, seggioloni, poltrone/divani/ divani letto, televisore

CUCINA: posate, piatti, bicchieri, tazze varie, mestoli e utensili da cucina, pentole, moka, aspirapolvere, paletta, scopino, sacchi immondizia, mocio completo, ferro da stiro, stendi biancheria, elettrodomestici in buono stato, puliti e funzionanti, alimenti a lunga conservazione, pasta, riso, farina, sale, olio, aceto, dadi, latte, zucchero, caffè, tè, scatolame, biscotti, fette biscottate, marmellata.

PRODOTTI: sapone, dentifricio, spazzolini, shampoo, assorbenti, pannolini, fazzoletti, etc etc Detersivi vari per pulire e lavare, spugnette, carta igienica.

Inoltre il comune è alla ricerca di vestiti donna inverno-primavera, tutte le taglie, vestiti uomo inverno-primavera, tutte le taglie, vestiti ragazzi, bambini, bebé, tutte le misure, inverno-primavera, coperte, piumini-sacco e tutto il necessario per il bebé, set, completi biancheria letto matrimoniale, singoli, per bimbi, bebé, piumone matrimoniale o singoli, cuscini, asciugamani varie misure, tovaglie, asciugapiatti. I cittadini che potessero mettere a disposizione gli elementi d’arredo elencati, in buono stato, possono annunciarsi alla cancelleria comunale (091/695.27.00) oppure tramite l’apposito indirizzo mail [email protected]