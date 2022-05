Ucraina: allarmi antiaereo in quasi tutto il paese

Allarmi antiaereo sono in corso in quasi tutta l’Ucraina. Esplosioni sarebbero state udite a Leopoli, Kiev, Dnipro e Vinnytsia. Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi ha riferito su Twitter di varie deflagrazioni, invitando la popolazione a restare nei rifugi antiaerei e segnalando blackout in alcune zone della città. Sono almeno cinque le esplosioni udite nella città dell’Ucraina occidentale, riferisce dal canto suo il giornale in linea ucraino Ukrainska Pravda, precisando che non è ancora noto se ci siano vittime o feriti. Intanto il consigliere del ministro dell’interno Anton Gerashchenko rende noto che la contraerea ucraina ha abbattuto un missile russo nei pressi di Kiev. Alcuni testimoni nella capitale riferiscono di aver udito un’esplosione.