Uccisi 10 civili in coda per il pane a nord di Kiev

Le truppe russe hanno ucciso almeno dieci civili in coda per il pane a Chernihiv, a nord di Kiev, vicino al confine con la Bielorussia. Lo riferisce il corrispondente di Suspilne.news sul posto citato dal quotidiano ucraino in lingua inglese The Kyiv Independent. L’attacco è avvenuto intorno alle 10.00.

Mine nei campi

In alcune regioni dell’Ucraina, vi è poi allarme per la presenza di mine piazzate dai soldati russi nei terreni agricoli. Lo ha annunciato il consigliere del ministro dell’interno ucraino Vadym Denysenko, citato dall’agenzia di stampa ucraina Unian. “In effetti c’è un’enorme minaccia per l’agricoltura anche in un certo numero di regioni, perché non stanno cambiando solo le strutture industriali, le infrastrutture, le città, ma, sfortunatamente, anche i terreni agricoli”, ha affermato Denysenko.