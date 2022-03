UBS vuole ridurre rischi attività in Russia

UBS si sta concentrando sulla riduzione dei rischi nelle sue attività in Russia e in quelle dei suoi clienti. Lo ha affermato oggi il CEO, Ralph Hamers, nel corso di una conferenza di analisti a Londra, ribadendo che l’esposizione del gruppo bancario è limitata. Nell’attuazione delle sanzioni internazionali, UBS sta adottando un approccio molto conservativo, per limitare il rischio di essere rimproverata tra qualche anno. Hamers non ha voluto commentare il numero di clienti russi sanzionati. Con le misure continuamente aggiornate da Stati Uniti, Regno Unito, UE e Svizzera, anche il numero di clienti colpiti cambia ogni giorno.