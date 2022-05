Turchia blocca primo voto su Svezia e Finlandia

La Turchia ha bloccato la decisione iniziale della Nato di esaminare le richieste di Finlandia e Svezia per l’ingresso nell’alleanza militare, mettendo in dubbio le speranze di una rapida adesione dei due Paesi nordici. Lo rivela il Financial Times citando una persona a conoscenza diretta della questione. La fonte riporta che nella riunione di oggi degli ambasciatori della Nato, mirata ad aprire i colloqui di adesione, l’opposizione di Ankara ha bloccato qualsiasi votazione. La mossa della Turchia appare inevitabilmente destinata a ritardare i tempi, facendo così tramontare l’obiettivo di una rapida adesione indicato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.