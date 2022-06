Le trattative tra Russia e Ucraina restano “in stallo”. Lo afferma il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, citato dalle agenzie di Mosca, sottolineando che non c’è stato alcuno sviluppo dalla presentazione delle bozze di accordo dopo i colloqui di Istanbul. Al momento, ha ribadito, non c’è in programma alcun incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, anche se l’ipotesi non può essere esclusa per il futuro.