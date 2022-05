Svolta epocale per economia, forte insicurezza

“Viviamo un cambio epocale nella politica estera, ma anche nell’economia”. Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, in conferenza stampa a Berlino. “Viviamo un tempo di grande cambiamento che segnerà il decennio”, ha spiegato. “I prezzi crescono velocemente come non accadeva da decenni”, le stime sulla crescita “vengono continuamente riviste al ribasso”. “La situazione economica di base è cambiata”, ha aggiunto, e “l’insicurezza è forte”. “Indipendentemente dalla questione ucraina, il governo tedesco continua a respingere l’indebitamento comune nell’eurozona”, ha aggiunto Lindner, rispondendo a una domanda sulla proposta emersa in questi giorni per aiutare il paese assediato dai russi. “Anche un motivo nobile non deve far perdere di vista - ha detto Lindner - che secondo noi non si tratta di uno strumento adeguato dal punto di vista politico”. Lindner ha sottolineato che serva “conoscere prima il fabbisogno finanziario dell’Ucraina”, e poi procedere a “individuare gli strumenti tecnici”.