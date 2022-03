Svizzera, ulteriori alloggi per profughi

L’esercito ha messo disposizione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ulteriori alloggi per profughi di guerra. Sul Glaubenberg (OW) e a Les Rochat (VD) è previsto che le infrastrutture possano essere utilizzate per un periodo prolungato integralmente dalla SEM. Presso l’accantonamento della truppa sul Glaubenberg verranno messi a disposizione 300 posti supplementari fino alla fine del 2002, mentre a Les Rochat 160 posti, che rimarranno a disposizione per almeno due anni. In precedenza l’esercito aveva già messo a disposizione della SEM le caserme di Bülach (circa 500 posti), Bure (circa 1300 posti) e un capannone a Brugg (circa 220 posti).