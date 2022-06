“Su Kaliningrad la Commissione deve approfondire”

“Il transito delle merci verso l’exclave di Kaliningrad è parte della sanzioni, c’è però una questione di continuità territoriale con la Russia e la Commissione forse deve approfondire”. Lo sostiene una fonte europea alla vigilia del Consiglio. Non è chiaro al momento se il caso dell’exclave possa approdare sul tavolo dei leader. “È una questione nuova, bisogna capire i dettagli prima”, ha sottolineato la fonte. Sulla possibilità poi che il Consiglio esprima chiaramente la sua solidarietà alla Lituania, minacciata in queste ore da Mosca, sono ancora in corso delle discussioni e si registrano posizioni contrastanti.