Stop a gas e petrolio russo da fine anno

Interpellato al riguardo dai media, il premier Boris Johnson ha da parte sua precisato che la misura è stata concepita in modo da minimizzare i contraccolpi sul business del Regno Unito. L’isola, ha notato Johnson, “è meno esposta di altri, ma chiaramente importiamo gasolio dalla Russia che non possiamo sostituire da un giorno all’altro”. Di qui la scelta di chiudere del tutto i rubinetti gradualmente, entro fine anno. “In modo da non colpire la manifattura, il trasporto su gomma e altri settori della nostra industria” e di concentrare invece gli effetti negativi sulla Russia “per punire il regime di Vladimir Putin” per l’invasione dell’Ucraina, ha concluso il primo ministro Tory.