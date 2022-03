Stoltenberg, più armi all’Ucraina

“La Nato non dislocherà truppe sul territorio ucraino”, ha affermato Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles. “Abbiamo la responsabilità di non far tracimare il conflitto oltre l’Ucraina”. Il segretario generale dell’Alleanza atlantica ha inoltre fatto intendere che gli alleati hanno deciso di non soddisfare la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di fornire “l’1%” dei tank e dei jet dell’Alleanza. “Non entrerò nei dettagli, la Nato sta offrendo un aiuto militare significativo all’Ucraina”, ha risposto a una domanda specifica.