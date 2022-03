Stoltenberg: “No alla no fly zone sull’Ucraina. Non vogliamo scontro diretto con la Russia”

“Non cerchiamo alcuna guerra con la Russia”. Lo ha ribadito in un’intervista alla tedesca Welt am Sonntag il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che ha pure affermato di essere contrario all’istituzione di una no fly zone sull’Ucraina, richiesta a gran voce dal presidente Zelensky. Per Stoltenberg, un divieto di sorvolo dell’Ucraina imposto dalla Nato significherebbe dovere attaccare direttamente le forze rosse nel caso di una probabile violazione. “In questo modo si rischierebbe un’escalation incontrollabile”. “La guerra va terminata, non estesa ulteriormente”.