“Abbiamo la responsabilità di garantire che il conflitto non si intensifichi e non si diffonda oltre l’Ucraina. Sarebbe ancora più pericoloso e distruttivo. La situazione porterebbe a una spirale fuori controllo”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una conferenza stampa nel corso della sua visita in Lettonia. “Proteggeremo e difenderemo ogni centimetro di tutto il territorio alleato”, ha poi sottolineato Stoltenberg.