Stoltenberg: “Cina non dia supporto militare alla Russia”

Sempre a proposito della guerra in Ucraina, la Nato deciderà oggi di dislocare altri quattro battlegroup sul fronte Est, in particolare in Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria, per fare fronte alla minaccia russa, ha detto ancora Stoltenberg. “La Nato non manderà né truppe né aerei in Ucraina perchè vuole evitare l’escalation del conflitto”, ci ha tenuto a ribadire. “Siamo davanti alla più grave crisi per un’intera generazione”, ha sottolineato, evidenziando la necessità di ristrutturare e rafforzare la struttura di deterrenza dell’Alleanza alla luce degli ultimi avvenimenti.