Stamattina corridoi umanitari in varie città ucraine

L'esercito russo cesserà il fuoco questa mattina per permettere i corridoi umanitari in diverse città ucraine: lo riporta il Guardian, che cita Interfax.

I corridoi saranno aperti dalle 10 ora di Mosca (le 08 in Svizzera) da Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy su richiesta del presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. "Considerando la situazione umanitaria catastrofica e il grave deterioramento nelle città di Kiev, Kharkiv, Sumy e Mariupol, e anche la personale richiesta del presidente francese Emmanuel Macron al presidente russo Vladimir Putin, le Forze armate russe annunciano il cessate il fuoco dalle 10 del 7 marzo per scopi umanitari e l'apertura di corridoi umanitari", recita il comunicato del Centro di coordinamento dell'Agenzia russa per la risposta umanitaria, citato dall'agenzia Tass.

I percorsi

Un corridoio, spiega il Centro, offrirà l'evacuazione dei civili da Kiev attraverso Gostomel, Rakovka, Sosnovka, Ivankov, Oranoye, Chernobyl, Gden (Bielorussia) e Gomel. L'uscita da Mariupol verrà invece organizzata lungo due vie: la prima coinvolgerà le città di Mariupol, Novoazovsk e Rostov-on-Don, dalle quali i civili verranno presi via aereo, treno e auto verso punti di destinazione selezionati o centri di sistemazione temporanea; la seconda via è strutturato lungo le città di Mariupol, Portovskoye, Mangush bypassando Nikolskoye, Respublika, Rozovka, Bilmak, Pologi, Orekhov, Zaporozhye. Da Kharkiv, gli evacuati verranno prelevati da Nekhoteyevka e più oltre a Belgorod, da dove i civili verranno portati per via area, treno e auto. Da Sumy i civili verranno portati a Sudzha e oltre a Belgorod; una seconda via passerà attraverso Sumy, Golubovka, Romny, Lokhvitsa, Lubny, Poltava.