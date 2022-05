Sindaco di Mykolaiv: “Udite esplosioni, restate nei rifugi”

Diverse esplosioni si sono udite stasera a Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, dove è risuonato l’allarme aereo. Lo ha riferito il sindaco della città, Oleksandr Senkevych, che ha invitato tutti i cittadini “a rimanere nei rifugi”. Lo riportano i media ucraini. Nel frattempo, il reggimento Azov ha condiviso stasera sul suo account Telegram un nuovo video di combattimenti nell’area dell’acciaieria Azovstal di Mariurol. “Nel 78esimo giorno della guerra su vasta scala, in pieno accerchiamento, nonostante la situazione estremamente difficile, la mancanza di munizioni e un gran numero di feriti, i combattenti del reggimento Azov continuano a mettere fuori combattimento il nemico dalle posizioni precedentemente occupate presso l’Azovstal”, affermano i soldati ucraini in un testo che accompagna il video, in cui si vedono alcune loro presunte incursioni intorno alla fabbrica assediata dai russi.