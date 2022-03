“Si faccia di più per la nostra adesione”

“Ieri c’è stato un incontro molto importante dei leader Ue. Sappiamo cosa hanno detto, chi è intervenuto, chi ci ha sostenuto, chi è stato in silenzio e chi ha cercato di rendere la formulazione insufficiente per l’Ucraina: abbiamo bisogno di più forza. Non è quello che ci aspettiamo”. Lo ha detto il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky commentando - riporta l’agenzia ucraina Unian - il vertice Ue a Versailles. “Le decisioni dei politici devono coincidere con l’umore dei loro popoli, tra i quali c’è molto sostegno: almeno il 60% degli europei è a favore. L’Ue deve fare di più per noi. Ce lo aspettiamo”, ha aggiunto il 44enne.