Seco valuta se togliere dazi da ulteriori merci ucraine

I prodotti industriali ucraini che giungono in Svizzera sono già esenti dai dazi doganali da una decina di anni, ma ora la Segreteria di Stato dell’economia (Seco) sta valutando se toglierli da altre merci. Unione Europea (Ue) e Regno Unito recentemente hanno sospeso per un anno i dazi sulle importazioni dall’Ucraina. Per rafforzare l’economia ucraina indebolita dalla guerra, Bruxelles dal 7 di giugno ha sospeso temporaneamente i dazi all’importazione sui prodotti industriali, quelli ortofrutticoli e altri prodotti agricoli ucraini.