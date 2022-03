“La NATO darà ulteriore sostegno a Ucraina per quanto riguarda la difesa da attacchi cyber ed equipaggiamento contro armi chimiche, biologiche e nucleari”. Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. “L’uso di armi chimiche da parte della Russia cambierebbe la natura del conflitto e avrebbe enormi conseguenze”, ha aggiunto. “L’ingresso dell’Ucraina non è in agenda ma il suo sostegno da parte degli alleati lo è”, ha anche sottolineato Stoltenberg.