Scomparsi due bus che evacuavano civili in Donbass

I volontari ucraini lanciano l’allarme per due bus che stavano evacuando alcuni civili in Donbass: ‘Sono scomparsi, non abbiamo più notizie da ieri e non riusciamo a metterci in contatto con nessuno di coloro che erano a bordo”. Lo riporta la Bbc ricordando che in mattinata era stata diffusa la notizia di un attacco russo ad uno dei bus.