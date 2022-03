Schroeder a Mosca per incontrare Putin

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder è a Mosca per incontrare Putin. Lo riferisce “Politico”. Secondo la Bild, né il governo tedesco né l’Spd sapevano di questo incontro. Schroeder sarebbe a Mosca su richiesta del governo ucraino, per mediare per la pace. Lui e Putin sono amici da anni, e l’ex cancelliere socialdemocratico è molto vicino alla cerchia degli oligarchi.

In Germania, Schroeder è da settimana sotto forte pressione: il partito gli ha chiesto di prendere le distanze dalla guerra e di lasciare i suoi incarichi in Russia, dove è presidente del consiglio di sorveglianza del colosso petrolifero Rosneft, e candidato ad entrare in quello di Gazprom. L’ultima richiesta di una presa di distanze dallo zar gli era stata rivolta ieri da dieci ex presidenti dell’Spd.