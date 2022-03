Scholz: “Importazioni energia russa ‘essenziali’ per l’Europa”

Le importazioni di energia dalla Russia sono “essenziali” per l’approvvigionamento dell’Europa. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L’Europa ha consapevolmente escluso le consegne energetiche dalla Russia dalle sanzioni. L’approvvigionamento dell’Europa con fonti energetiche per il riscaldamento, per la mobilità, per il rifornimento dell’elettricità e per l’industria al momento non può essere garantito diversamente”, ha affermato Scholz nella nota. “Per questo motivo è di essenziale importanza per l’approvvigionamento quotidiano e per la vita quotidiana delle nostre cittadine e dei nostri cittadini”, si legge ancora. “Il governo tedesco lavora insieme ad altri partner dell’Ue sotto forte pressione, per sviluppare alternative all’energia russa”, conclude.