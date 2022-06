Scholz: “È assolutamente necessario parlare con Putin”

“È assolutamente necessario parlare con Putin”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz intervistato da Dpa dopo la visita di ieri a Kiev. Scholz ha difeso i colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin e ne ha annunciati ulteriori. “Continuerò a farlo, così come il presidente francese”, ha detto.

Scholz ha anche sottolineato come sia necessario che questi colloqui con il presidente russo siano chiari. A Putin “dico di comprendere che non ci sarà una pace come diktat. E che se pensa di poter rubare del territorio e poi sperare che i tempi cambieranno e le cose torneranno alla normalità, allora si sta sbagliando”, ha spiegato Scholz. Il cancelliere tedesco ha anche ribadito che chiede a Putin di ritirare le sue truppe dall’Ucraina e di raggiungere un accordo che sia considerato accettabile e giusto da Kiev.