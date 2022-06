“Saranno realizzati gli obiettivi dell’operazione Ucraina”

“Tutti gli obiettivi dell’operazione speciale in ucraina saranno realizzati”. Lo ha assicurato il presidente russo Vladimir Putin al forum economico di San Pietroburgo. “L’operazione speciale della Russia in Ucraina è la decisione di uno Stato sovrano basata sul diritto di garantire la sua sicurezza”, ha precisato Putin. Lo riportano le agenzie russe. “E la chiave di questo - ha affermato il presidente russo citato da Interfax - è il coraggio e l’eroismo dei nostri soldati, il consolidamento della società russa, il cui sostegno dà forza e fiducia all’esercito e alla Marina russi, una profonda comprensione della giustezza e della giustizia storica della nostra causa, la costruzione e rafforzamento di una potenza forte e sovrana: la Russia”. “La Russia non sceglierà mai il percorso dell’autoisolamento”, ha aggiunto Putin nel suo intervento. La Russia “aumenterà l’interazione con chi vuole collaborare”, ha poi sottolineato. “Il numero delle sanzioni e la loro velocità di realizzazione non hanno precedenti. L’idea è chiara: schiacciare insolentemente l’economia russa”, ha dichiarato ancora Putin, come riporta Tass.