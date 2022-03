“Troveremo una soluzione a tutti i problemi insieme ai nostri partner che non riconoscono le sanzioni”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, addossando all’Occidente la responsabilità della crisi ucraina. Putin ha aggiunto che “è necessario agire in modo deciso nei confronti delle compagnie straniere che stanno interrompendo le loro operazioni in Russia, ci sono soluzioni legali al riguardo”.