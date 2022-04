Sale a oltre 5,1 milioni il numero dei rifugiati ucraini

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), sono 5’133,747 gli ucraini che hanno lasciato il loro Paese dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio, 48’387 in più rispetto a ieri. Il numero dei profughi continua ad aumentare, ma a un ritmo giornaliero molto inferiore rispetto all’inizio della guerra, fa sapere l’Alto Commissariato Onu. Ad aprile, finora sono fuggiti poco più di 1’098’000 ucraini, molto meno dei 3,4 milioni che hanno scelto di partire a marzo. Quasi sei rifugiati ucraini su 10 (2’867’241) si trovano in Polonia, che ne ospita di gran lunga il numero maggiore, anche se alcuni si recano poi in altri paesi europei.