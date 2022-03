“Russia viola accordi e continua i bombardamenti”

“In violazione dei precedenti accordi, la Russia ha sabotato l’apertura dei corridoi umanitari per l’evacuazione della popolazione civile. Continua a bombardare Kiev, Mariupol, Volnovakha, Sumy, Mykolaiv, Kharkiv e altre città, Paesi e villaggi”. Lo scrive in una nota su Twitter il ministero degli Esteri ucraino. “Questo impedisce il passaggio in sicurezza dei convogli umanitari che trasportano persone, medicinali e cibo - si legge ancora nel comunicato del ministero degli Esteri -. Chiediamo agli Stati di compiere tutti il massimo sforzo per costringere la Russia ad assicurare il cessate il fuoco per prevenire una catastrofe umanitaria su larga scala”.