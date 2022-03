Russia Today si è rivolta alla Corte di giustizia Ue contro il bando nell’Unione per l’emittente pubblica russa deciso dal Consiglio europeo il primo marzo. Lo comunica la Corte in Lussemburgo in un tweet. L’Ue aveva messo al bando nell’ambito delle reazioni all’attacco russo in Ucraina anche l’altro media russo di proprietà statale, Sputnik, con le relative sussidiarie negli stati membri.