La Russia non sta ostacolando l’esportazione di grano dall’Ucraina attraverso la Polonia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov parlando ai giornalisti, come riporta la Tass. “La Russia è sempre stata un esportatore di grano abbastanza affidabile (e) non ostacola affatto l’Ucraina nel trasporto di grano su rotaia. Quando i treni con le armi arrivano dalla Polonia, nessuno impedisce loro di riportare il grano sullo stesso treno [in Polonia]”, ha dichiarato. “L’idea di militarizzare l’Ue non aiuterà a migliorare la sicurezza dell’Europa”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo quanto riporta l’Interfax.