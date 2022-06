Russia: entro fine anno nuova fregata con armi ipersoniche

La fregata Ammiraglio Golovko equipaggiata con armi ipersoniche entrerà in servizio nella Flotta settentrionale russa entro la fine di quest’anno: lo ha detto oggi il comandante ammiraglio della Flotta, Alexander Moiseev, secondo quanto riporta la Tass. “Secondo i piani del programma statale di armamento, ci aspettiamo di ricevere la terza fregata di questo Progetto (22350), la Ammiraglio Golovko, entro la fine di quest’anno”, ha detto il comandante aggiungendo che la nuova fregata sarà la prima a trasportare su base regolare armi ipersoniche basate in mare. Moiseev ha anche indicato che “continuano gli sforzi per riarmare la Flotta settentrionale con nuovi tipi di armi. Quest’anno arriveranno 530 sistemi d’arma avanzati e la loro quota salirà al 63,5% entro la fine dell’anno”.