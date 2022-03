Russia e Ucraina stanno tenendo colloqui in videoconferenza

Leonid Slutski, altro negoziatore di Mosca e presidente della commissione Esteri della Duma, ha aggiunto che i colloqui si tengono nel formato di ‘Bialowieza’, in riferimento alla foresta al confine tra Bielorussia e Polonia dove si erano tenuti il secondo e terzo round di incontri in presenza.

Poco prima dell’annuncio di Peskov, era emerso un piccolo giallo su altri negoziati in videoconferenza svolti nei giorni scorsi e tenuti finora segreti, dopo che, nel comunicato sul colloquio di oggi di Vladimir Putin con Emmanuel Macron e Olaf Scholz, il Cremlino aveva fatto riferimento a una “serie di colloqui russo-ucraini tenuti in videoconferenza negli ultimi giorni”. Interrogato al riguardo da Interfax, Medinsky, non ha negato questi scambi. “No comment per favore, capite”, ha detto.